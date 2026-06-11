Кузнечанин солгал об угоне машины из-за неразделенной любви

Криминал

Кузнечанин солгал об угоне машины из-за неразделенной любви
Печать
Max

52-летнего жителя Кузнецка подозревают в ложном доносе на бывшую супругу. Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что она угнала его Volkswagen Polo.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что 51-летняя женщина не замешана ни в чем противозаконном.

Впоследствии кузнечанин сознался, что это был ложный донос.

По словам злоумышленника, супруга расторгла их брак. Мужчина, до сих пор испытывающий к ней чувства, затаил обиду, решил отомстить и написал заявление в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Горожанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
донос угон полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!