Кузнечанин солгал об угоне машины из-за неразделенной любви

52-летнего жителя Кузнецка подозревают в ложном доносе на бывшую супругу. Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что она угнала его Volkswagen Polo.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что 51-летняя женщина не замешана ни в чем противозаконном.

Впоследствии кузнечанин сознался, что это был ложный донос.

По словам злоумышленника, супруга расторгла их брак. Мужчина, до сих пор испытывающий к ней чувства, затаил обиду, решил отомстить и написал заявление в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Горожанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.