Осудили начальницу почты, похитившую 400 000 рублей

Криминал

Осудили начальницу почты, похитившую 400 000 рублей
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В Земетчинском районе перед судом предстала 34-летняя женщина, которую обвинили в присвоении 400 000 рублей.

Она работала начальником почты и оказывала услуги банковского агента в пункте выдачи и приема наличных. В июне 2025 года сельчанка получила деньги от двух клиенток, которые хотели положить суммы на вклад. Однако злоумышленница решила не делать этого. Обманув женщин, она присвоила средства.

В итоге ущерб одной из пострадавших составил 300 000 рублей, другой - 100 000 рублей.

На суде сельчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она полностью возместила причиненный ущерб.

Женщину приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщили в Земетчинском районном суде.

Пока решение не вступило в законную силу.

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