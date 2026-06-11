В Пензе виновнику пьяного ДТП ужесточили наказание

В Пензе суд после апелляции ужесточил наказание 42-летнему виновнику пьяного ДТП. Авария случилась вечером 2 июня прошлого года на улице Нейтральной.

Нетрезвый мужчина, на тот момент действующий сотрудник регионального УФСИН РФ, на своем Renault в нарушение правил выехал на встречную полосу и во время обгона задел по касательной автобус и автомобиль Chevrolet Spark. После этого он лоб в лоб врезался в Hyundai Solaris.

Водитель последнего получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело, он признался в нарушении ПДД, уточнили в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 2 лет колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу пострадавшего.

Потерпевший посчитал наказание слишком мягким. С учетом его мнения прокуратура подала апелляцию. После ее рассмотрения срок пребывания виновника ДТП в колонии был увеличен до 3 лет, сообщили в областном суде.