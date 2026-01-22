C браконьера, убившего лося, взыскали 320 000 рублей

В Пензенской области браконьера, убившего лося в Нижнеломовском районе, приговорили к полутора годам обязательных работ, сообщили в минлесхозе.

Мужчину также оштрафовали на 80 000 рублей и обязали его возместить ущерб, причиненный охотничьему фонду, - 240 000 рублей.

У нарушителя изъят охотничий карабин, добавили в минлесхозе.

Ранее с 38-летнего браконьера, убившего в феврале 2025 года самку косули в селе Анучино Лунинского района, взыскали 250 000 рублей. Кроме того, у него забрали мотобуксировщик.

В ночное время 2 января сотрудники охотуправления и полиции выявили факт браконьерства на территории охотничьего угодья в Белинском районе. Группа нарушителей, используя транспортное средство и пневматическое оружие с тепловизионным прибором, убила двух зайцев и самку косули.