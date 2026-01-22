C браконьера, убившего лося, взыскали 320 000 рублей

Криминал

C браконьера, убившего лося, взыскали 320 000 рублей
Печать
Telegram

В Пензенской области браконьера, убившего лося в Нижнеломовском районе, приговорили к полутора годам обязательных работ, сообщили в минлесхозе.

Мужчину также оштрафовали на 80 000 рублей и обязали его возместить ущерб, причиненный охотничьему фонду, - 240 000 рублей.

У нарушителя изъят охотничий карабин, добавили в минлесхозе.

Ранее с 38-летнего браконьера, убившего в феврале 2025 года самку косули в селе Анучино Лунинского района, взыскали 250 000 рублей. Кроме того, у него забрали мотобуксировщик.

В ночное время 2 января сотрудники охотуправления и полиции выявили факт браконьерства на территории охотничьего угодья в Белинском районе. Группа нарушителей, используя транспортное средство и пневматическое оружие с тепловизионным прибором, убила двух зайцев и самку косули.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лось животное браконьер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!