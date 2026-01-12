В Лунинском районе наказали убийцу косули

Криминал

В Лунинском районе наказали убийцу косули
38-летнему браконьеру, убившему в феврале 2025 года самку косули в Лунинском районе, вынесли приговор, сообщили в областном минлесхозе.

Мужчина совершил преступление в селе Анучино. Его задержали во время перевозки туши на мотобуксировщике.

Сельчанин признался, что имел разрешение на добычу кабана, но увидел косулю и не смог устоять.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Суд оштрафовал его на 50 000 рублей и обязал возместить ущерб, причиненный охотничьему фонду, - 200 000 рублей.

Также у браконьера изъяли мотобуксировщик, добавили в министерстве.

