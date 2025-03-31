В Лунинском районе охотнику грозит срок за выстрел не в то животное

31.03.2025 | 10:09

В Лунинском районе местный 37-летний охотник попал под статью, потому что выстрелил не в то животное. Мужчина имел разрешение на добычу кабана, но увидел косулю и не смог устоять.

Это случилось в селе Анучино. В полицию обратился работник лесного хозяйства и сообщил о незаконном убийстве дикого животного.

Подозреваемого задержали, когда тот перевозил тушу на мотобуксировщике.

Сельчанин признался, что не имел права стрелять в косулю, но все равно это сделал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщил начальник группы дознания МО МВД России «Лунинский» Устим Иванченко.