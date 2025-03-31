В Лунинском районе охотнику грозит срок за выстрел не в то животное

В Лунинском районе местный 37-летний охотник попал под статью, потому что выстрелил не в то животное. Мужчина имел разрешение на добычу кабана, но увидел косулю и не смог устоять.
Это случилось в селе Анучино. В полицию обратился работник лесного хозяйства и сообщил о незаконном убийстве дикого животного.
Подозреваемого задержали, когда тот перевозил тушу на мотобуксировщике.
Сельчанин признался, что не имел права стрелять в косулю, но все равно это сделал.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщил начальник группы дознания МО МВД России «Лунинский» Устим Иванченко.
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