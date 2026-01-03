Браконьеры убили зайцев и косулю в Белинском районе

Происшествия

Браконьеры убили зайцев и косулю в Белинском районе
Печать
Telegram

В ночное время 2 января сотрудники охотуправления и полиции выявили факт браконьерства на территории охотничьего угодья в Белинском районе.

Группа нарушителей, используя транспортное средство и пневматическое оружие с тепловизионным прибором, убила двух зайцев и самку косули.

«Ущерб охотничьему фонду составил более 200 000 рублей», - сообщили в областном минлесхозе.

Круг подозреваемых установлен, правоохранительные органы начали проверку. Согласно статье 258 Уголовного кодекса РФ за незаконную охоту предусмотрен штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее факты браконьерства фиксировали в Нижнеломовском районе (там убили трех лосей) и в Вадинском (жертвой стала лосиха).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
браконьер животное заяц
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!