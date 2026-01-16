Приставы затянули взыскание долга по зарплате работникам стеклозавода

Прокуратура Пензенской области контролирует погашение долга по зарплате работникам Никольского завода светотехнического стекла (НЗСС).

Проверки показали, что предприятие много раз нарушало права сотрудников. Должностных лиц завода неоднократно привлекали к административной ответственности за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок.

«В интересах работников в суд направлены исковые заявления о взыскании с организации задолженности по заработной плате. Заявленные требования удовлетворены, судебные решения направлены на принудительное исполнение», - сообщили в областной прокуратуре.

В декабре 2025-го надзорное ведомство провело проверку и обнаружило волокиту, допущенную приставами в ходе принудительного взыскания долга. Руководителю регионального УФССП внесли представление. Акт реагирования сейчас рассматривается.

Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту полной невыплаты заработка в течение более чем 2 месяцев.

«Определением Арбитражного суда Пензенской области от 10 декабря 2025 года в отношении ЗАО «НЗСС» введена процедура наблюдения. Прокуратура в целях обеспечения законности и защиты трудовых прав работников вступила в арбитражный процесс по банкротству организации-должника», - рассказали в надзорном органе.

На данный момент работникам предприятия выплатили свыше 26,3 млн рублей задолженности по зарплате. Прокуратура будет контролировать ситуацию до ее полного разрешения.

Ранее сообщалось, что предприятие задолжало работникам миллионы рублей: им не платили с марта по май. Средства у организации были, но их тратили на другие нужды. «С марта заработная плата стала предоставляться с задержками, а с июня денежные средства перестали перечисляться полностью», - уточняли ранее в следственном комитете.