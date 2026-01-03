Бывшим работникам никольского завода так и не выплатили зарплату

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о невыплате зарплаты сотрудникам Никольского завода светотехнического стекла в Пензенской области. Люди пожаловались в информационной центр СКР.

По словам никольчан, им не отдают деньги с июня, а в сентябре принудили к увольнению. Представители работодателя уведомили сотрудников, что завод будет ликвидирован.

Окончательного расчета людям там и не произвели. Они обращались в различные инстанции, но никаких мер к погашению задолженности не было принято.

В областном управлении СКР расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин уже требовал отчета. Теперь он поручил руководителю управления Владимиру Игнатенкову представить повторный доклад - о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - подчеркнули в информационном центре СКР.

Ранее сообщалось, что предприятие задолжало работникам миллионы рублей: им не платили с марта по май. Средства у организации были, но их тратили на другие нужды. «С марта заработная плата стала предоставляться с задержками, а с июня денежные средства перестали перечисляться полностью», - уточняли ранее в следственной комитете. Прокуратура провела проверки на предприятии и выявила многочисленные нарушения. После ее вмешательства людям выплатили более 26 млн рублей, но задолженность тем не менее сохраняется.