У пензенца нашли килограммы марихуаны и конопли

В Пензе полицейские изъяли у 29-летнего местного жителя крупную партию наркотиков. На мужчину вышли, отрабатывая оперативную информацию.

Дома у подозреваемого нашли 14 растений, 4 пакета с частями растений, пакет с 17 контейнерами, содержащими части растений, 8 картонных коробок, 17 гриппер-пакетов, пластиковую и стеклянную колбы с семенами, а также электронные весы.

Экспертиза установила, что изъятые вещества - это около 1,5 кг марихуаны и около 2 кг конопли.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (8412) 56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», - обратились к пензенцам в областном УМВД России.