У пензенца нашли килограммы марихуаны и конопли

Криминал

У пензенца нашли килограммы марихуаны и конопли
Печать
Telegram

В Пензе полицейские изъяли у 29-летнего местного жителя крупную партию наркотиков. На мужчину вышли, отрабатывая оперативную информацию.

Дома у подозреваемого нашли 14 растений, 4 пакета с частями растений, пакет с 17 контейнерами, содержащими части растений, 8 картонных коробок, 17 гриппер-пакетов, пластиковую и стеклянную колбы с семенами, а также электронные весы.

Экспертиза установила, что изъятые вещества - это около 1,5 кг марихуаны и около 2 кг конопли.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (8412) 56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», - обратились к пензенцам в областном УМВД России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция наркотик растение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!