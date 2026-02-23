Молодая иностранка пожалела о знакомстве с бессоновцем

Криминал

25-летний житель Бессоновского района, уже имеющий судимость, снова совершил преступление. Он напал на иностранку и ранил ее ножом.

Пострадала 21-летняя гражданка Нигерии. При осмотре места происшествия полицейские изъяли улики, которые отправили на криминалистическую экспертизу. По ее результатам удалось установить подозреваемого.

Когда мужчину задержали, он не стал все отрицать и признал вину. Как выяснилось, молодые люди познакомились в интернете, завязавшаяся переписка закончилась предложением встретиться вживую.

На квартире у девушки началось застолье, в некий момент диалог пошел на повышенных тонах и перерос в конфликт. Разозленный бессоновец 2 раза ударил нигерийку ножом в область плеча и руки.

«Затем он похитил ее мобильный телефон и денежные средства в размере 8 000 рублей, после чего покинул квартиру. По словам мужчины, деньги он потратил на личные нужды, а мобильный телефон выбросил», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Агрессору грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

