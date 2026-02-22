Зареченец обокрал соседа из-за нехватки денег на выпивку

39-летний житель Заречного, имеющий уже не одну судимость, снова получил реальный срок. Его подвела тяга к спиртному.

В ноябре 2025 года он заглянул в гости к соседу. Хозяин дома, получивший зарплату, решил организовать застолье, дал приятелю 5 000 рублей и отправил в магазин за спиртным и закуской, а еще одну купюру такого же достоинства убрал в комод.

Зареченец это заметил и, подождав, когда собутыльник заснет, достал из ящика деньги и ушел. Через несколько дней, встретив компаньона снова нетрезвым, он надумал унести еще что-нибудь. Улучив удобный момент, злоумышленник нашел шуруповерт «Вихрь» и забрал его.

По пути в свою комнату зареченец заметил увидел 3-литровую банку с самогоном на столе в общей кухне. Нести все сразу было сложно, поэтому инструмент остался в коридоре. Вернулся за ним любитель легкой поживы не сразу, а потому на месте не нашел.

«В ходе следствия подсудимый пояснял, что на совершение кражи его подтолкнуло непреодолимое желание выпить спиртное и осознание того, что денег на алкогольные напитки у него нет», - рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

Общий имущественный ущерб оценили в 7 600 рублей. Зареченец признал вину, раскаялся и вернул своей жертве 5 000.

Суд ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.