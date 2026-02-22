Никольчанка отдала 2,5 млн рублей за несуществующую награду

Криминал

Никольчанка отдала 2,5 млн рублей за несуществующую награду
67-летняя жительница Никольского района лишилась сбережений, доверившись «сотруднику силового ведомства».

Аферист позвонил ей и сообщил, что женщине положена награда и, чтобы получить знак отличия, нужно заплатить.

Неизвестный уговорил пенсионерку снять все сбережения и передать якобы его сотруднику, который придет к ней на дом. Повинуясь указаниям, никольчанка отдала больше 2 500 000 рублей.

Далее собеседник перестал выходить на связь. Только тогда потерпевшая поняла, что попалась на уловку, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в областном УМВД.

Ранее 40-летний житель Пензы получил 2 года условно за мошенничество при получении кредита. По фиктивной справке о работе преподавателем в колледже он оформил автокредит со скидкой в размере 261 000 рублей.

мошенничество умвд никольск
 
 
 
 
 

