В январе в Пензенской области меньше грабили и воровали
В январе 2026 года количество зарегистрированных преступлений в Пензенской области снизилось по сравнению с январем 2025-го на 25,4% - с 987 до 736.

«Число зарегистрированных тяжких преступлений уменьшилось на 29,4% (с 235 до 166), особо тяжких - на 8,1 % (с 62 до 57). Раскрываемость составила 48,2%», - сообщили в областной прокуратуре.

Большинство зарегистрированных преступлений - деяния против собственности (436). При этом краж зафиксировано меньше на 25,2%, грабежей - на 50%. Количество случаев мошенничества осталось практически на прежнем уровне (стало 196, было - 193).

На улицах и в общественных местах продолжает становиться безопаснее. В январе 2025 году там было совершено 177 преступлений, в январе 2026-го - 159.

«На прежнем уровне осталось количество убийств - 4. Снизилось количество угроз убийством (с 36 до 33), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 6 до 2)», - добавили в прокуратуре.

При этом было совершено больше преступлений в составе организованных групп - 9 в январе 2026 года, 5 - в январе 2025-го.

