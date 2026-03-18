20-летний пензенец выложил в Сеть координаты объекта для подрыва

В Пензенской области 20-летнего местного жителя подозревают в совершении преступлений по двум уголовным статьям - о публичных призывах к терроризму и участии в деятельности террористической организации.

Установлено, что молодой человек разместил в интернете комментарии, оправдывающие действия лидеров международного террористического движения.

Он же выложил в Сеть координаты объекта критической инфраструктуры для подрыва.

Молодого человека вычислили сотрудники регионального управления ФСБ России.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в ведомстве.