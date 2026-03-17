Вождение в нетрезвом виде стоило сосновоборцу машины

39-летнему жителю Сосновоборского района пришлось расстаться с «Ладой-Приорой». Таким образом суд наказал его за вождение в нетрезвом виде.

В ноябре 2025 года мужчина сел за руль, будучи в подпитии. Остановивший машину инспектор ДПС заподозрил наличие алкогольного опьянения у водителя. От прохождения медицинского освидетельствования тот отказался.

В судебном заседании сосновоборец признал вину.

С учетом уже имеющейся судимости его приговорили к лишению свободы на 1 год и 3 месяца в колонию общего режима и лишили права управлять автомобилем на 5 лет.

По ходатайству государственного обвинителя «Ладу-Приору» суд конфисковал в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.