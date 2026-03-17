В Пензе фирма заплатила крупный штраф за пакет для чиновника

В Пензе фирма заплатила крупный штраф за пакет для чиновника
В Пензе оштрафовали ООО «ПРОФИТ», представитель которого передал взятку должностному лицу.

В сентябре прошлого года 42-летний горожанин вручил пакет работнику администрации Октябрьского района, ранее занимавшему должность в региональном минтруде. Внутри были коробка с коньяком за 998 рублей 89 копеек и конверт с 100 000 рублей.

Таким образом пензенец хотел отблагодарить человека за создание преимущественных условий для нескольких фирм при заключении контрактов на закупку медицинских товаров и расходных материалов в рамках федерального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Кроме того, горожанин предполагал, что сможет установить доверительные отношения с чиновником, чтобы в будущем беспрепятственно заключать подобные контракты.

Однако после передачи средств взяткодателя задержали. Он признал вину частично и был приговорен к штрафу в размере 500 000 рублей.

Такую же сумму пришлось заплатить и самой организации - за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщили в областной прокуратуре.

взятка суд прокуратура
 
 
 
 
 

