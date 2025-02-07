В Мокшанском районе сноха обокрала свекровь с помощью кредитки

07.02.2025 | 08:22

32-летняя жительница Мокшанского района стала фигуранткой уголовного дела о краже. Жертвой стала ее свекровь.

68-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что кто-то оформил на ее имя кредитную карту, с которой уже потрачено более 100 тысяч рублей.

Правоохранители установили злоумышленницу. Ею оказалась 32-летняя невестка пожилой сельчанки. Как выяснилось, женщина, улучив момент, зашла в «Личный кабинет» банковского приложения свекрови и оформила кредитку, деньги с которой тратила на свои нужды.

«Подозреваемая надеялась, что, когда долг обнаружится, ее причастность будет невозможно установить», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь нечистой на руку снохе грозит лишение свободы сроком до 6 лет.