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Криминал

В Средней Елюзани водитель протащил инспектора ДПС, схватившего руль

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58-летнего жителя Городищенского района наказали за сопротивление инспектору ДПС. Машину мужчины остановили, так как на ней не было госномера.

Все случилось в апреле этого года на центральной улице села Средняя Елюзань. Водитель понял, что ему грозит штраф за отсутствие регистрации у автомобиля. Поэтому он начал возмущаться действиями полицейских, мешал им составлять протокол. Потом нарушитель ударил инспектора кулаком в предплечье, причинив боль.

«Злоумышленник попытался покинуть место происшествия на автомобиле. В процессе движения машины подсудимый умышленно ударил водительской дверью представителя правоохранительных органов», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Сотрудник ДПС решил остановить мужчину. Он держался за руль автомобиля и водительскую дверцу, но нарушитель продолжал ехать и даже увеличил скорость, протащив таким образом инспектора не менее 10 метров.

Полицейский получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью. Свою вину водитель признал частично. Ему назначали 2 года лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком.

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