Житель Чемодановки угрожал полицейскому немецкой овчаркой

31-летний житель Чемодановки проведет больше года в колонии за то, что оскорбил полицейского и натравливал на него собаку.
Инцидент произошел 27 апреля. Мужчина был пьян, соседи пожаловались на него в полицию.
К дому прибыли сотрудники отдела МВД России по Бессоновскому району. Они стали проводить с дебоширом профилактическую беседу и составлять на него протокол.
«Выражая недовольство, осужденный оскорбил старшего участкового уполномоченного нецензурными выражениями, после чего вывел из дома на поводке немецкую овчарку без намордника и начал натравливать собаку на полицейского, высказывая в его адрес угрозы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Суд признал мужчину виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти и приговорил его к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.
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