Житель Чемодановки угрожал полицейскому немецкой овчаркой

17.12.2024 | 18:12

31-летний житель Чемодановки проведет больше года в колонии за то, что оскорбил полицейского и натравливал на него собаку.

Инцидент произошел 27 апреля. Мужчина был пьян, соседи пожаловались на него в полицию.

К дому прибыли сотрудники отдела МВД России по Бессоновскому району. Они стали проводить с дебоширом профилактическую беседу и составлять на него протокол.

«Выражая недовольство, осужденный оскорбил старшего участкового уполномоченного нецензурными выражениями, после чего вывел из дома на поводке немецкую овчарку без намордника и начал натравливать собаку на полицейского, высказывая в его адрес угрозы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд признал мужчину виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти и приговорил его к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.