В Пензе сотрудница МВД присвоила около 1 млн после командировки

04.10.2024 | 11:10

В Пензе 44-летнюю экс-сотрудницу управления по вопросам миграции регионального УМВД России признали виновной в присвоении денег в особо крупном размере.

С апреля по октябрь 2018 года женщина находилась в служебной командировке в Узбекистане. Для оплаты расходов на проживание ей авансом выдали под отчет 1,6 млн рублей.

Чтобы присвоить большую часть суммы, злоумышленница изготовила поддельный договор аренды жилья с завышенной стоимостью, заверила его печатью местной риелторской организации и оформила фиктивную расписку о передаче наймодателю более 1,1 млн рублей (в пересчете на российскую валюту).

Между тем фактически она заплатила за проживание около 115 тысяч.

Вернувшись в Пензу, женщина предоставила все бумаги в бухгалтерию, и деньги (более 1,1 млн) были списаны с финансового учета как использованные по целевому назначению.

Когда махинация вскрылась, сумму в размере около 1 млн рублей сочли похищенной.

Женщина признала вину и полностью возместила ущерб, ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.