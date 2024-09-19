Пензенец из мести за жену разбил лопатой чужую машину

19.09.2024 | 08:34

В Пензе в полицию обратилась 55-летняя женщина с заявлением о том, что 40-летний знакомый повредил ее автомобиль.

Правоохранители задержали подозреваемого, который пояснил причины своего поступка. По его словам, сожитель автовладелицы нелестно отзывался в адрес его жены, и он решил разобраться с ним.

Дома обидчика не оказалось, и тогда оскорбленный пензенец обратил свой гнев на машину его супруги - лопатой разбил стекла, двери и крыло. Размер ущерба составил почти 100 тыс. рублей.

Выяснилось, что мужчина раньше был судим. Теперь на него вновь возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В феврале 27-летний житель Сердобска сжег автомобиль 30-летнего горожанина, на которого жаловалась его любимая девушка. Суд приговорил поджигателя к двум годам принудительных работ с вычетом 5% из заработка в доход государства. Кроме того, с него в пользу автовладельца взыскано возмещение материального ущерба в сумме 134 441 рубль.