Сетевое издание|18+|Четверг|19 сен 2024|08:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец из мести за жену разбил лопатой чужую машину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе в полицию обратилась 55-летняя женщина с заявлением о том, что 40-летний знакомый повредил ее автомобиль.

Правоохранители задержали подозреваемого, который пояснил причины своего поступка. По его словам, сожитель автовладелицы нелестно отзывался в адрес его жены, и он решил разобраться с ним.

Дома обидчика не оказалось, и тогда оскорбленный пензенец обратил свой гнев на машину его супруги - лопатой разбил стекла, двери и крыло. Размер ущерба составил почти 100 тыс. рублей.

Выяснилось, что мужчина раньше был судим. Теперь на него вновь возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В феврале 27-летний житель Сердобска сжег автомобиль 30-летнего горожанина, на которого жаловалась его любимая девушка. Суд приговорил поджигателя к двум годам принудительных работ с вычетом 5% из заработка в доход государства. Кроме того, с него в пользу автовладельца взыскано возмещение материального ущерба в сумме 134 441 рубль.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте