Прогуливавшийся по Кузнецку самарец решился на угон

В Кузнецке перед судом предстанет 32-летний житель Самарской области. Его обвиняют в угоне автомобиля Chery Tiggo T11.

По версии следствия, утром 2 марта 2026 года нетрезвый мужчина прогуливался по городу, увидел возле дома на улице Калинина припаркованную машину и решил воспользоваться ею.

Он подошел к автомобилю, дернул дверь, оказавшуюся незапертой, а потом сел на водительское место. Запустив двигатель оставленным в замке зажигания ключом, самарец отправился в путь.

В Кузнецке мужчина ориентировался плохо, поэтому ехал преимущественно прямо. Он выбрался за пределы города, оказался в селе Никольском, где остановился у магазина, чтобы купить алкоголь. Однако после этого самарец не смог завести иномарку, поэтому бросил машину. В тот же день Chery Tiggo обнаружили полицейские.

«Обвиняемый вину признал, пояснил, что на угнанном автомобиле хотел доехать до работы и вернуть его обратно, похищать транспортное средство не собирался», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд. Самарцу грозит до 5 лет лишения свободы.