В Нижнем Ломове иностранец захотел подкупить сотрудника ГАИ

Криминал

В Нижнем Ломове иностранец захотел подкупить сотрудника ГАИ
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В Нижнем Ломове 63-летнего жителя ближнего зарубежья поймали на взятке сотруднику ГАИ.

Инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого нарушил правила - выехал на полосу встречного движения. Иностранец, желая избежать ответственности, попытался откупиться: вложил 4 500 рублей в свой паспорт, который затем отдал сотруднику ГАИ, составлявшему административный протокол.

Правоохранитель предупредил его о последствиях дачи взятки, однако водитель проигнорировал его слова.

«О факте дачи взятки инспектор сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан. Он сознался в содеянном», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

4 500 рублей были изъяты.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 1 года.

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