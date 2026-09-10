Мошенничество с ремонтом квартир: городищенцу не смягчили приговор

29-летнему жителю Городищенского района, зарабатывавшему на мошенничестве с ремонтом квартир, не смягчили приговор.

В октябре 2023 года мужчина разместил в Сети объявление о том, что занимается строительными и отделочными работами, является высококвалифицированным специалистом в этой сфере и готов сделать ремонт в квартире.

Он получил заказ от жительницы Пензы, заключил с ней договор подряда и получил 79 000 рублей. Однако городищенец сделал ремонт некачественно, использовал дешевые материалы, а потом пропал и не отвечал на звонки. Пензячка обратилась в полицию.

По той же схеме злоумышленник обманул еще двух жителей областного центра: у одного похитил более 2 000 000 рублей, у другого - 660 000.

«Учитывая проведение большого объема работ, с целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, мошенник тратил малую часть полученных от потерпевших денежных средств на приобретение материалов и привлечение неквалифицированных рабочих», - пояснили в областной прокуратуре.

Кроме того, мужчину признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Вместе с двумя знакомыми он купил в интернете запрещенное вещество для личного потребления. 12 ноября 2025 года городищенец забрал покупку из закладки и был задержал полицией.

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Судебная коллегия по уголовным делам посчитала приговор законным и обоснованным, оставив апелляционные жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.