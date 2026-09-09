Пожилая пензячка потеряла 4,5 млн после сообщения о взятых кредитах

76-летняя жительница Пензенского района потеряла миллионы рублей сбережений, поверив телефонному звонку.

Неизвестный сообщил женщине, что на ее имя мошенники оформили кредит и перевели полученные деньги на счета экстремистских организаций. Теперь пенсионерке якобы грозит уголовная ответственность. Незнакомец предложил два выхода из ситуации: либо отдать сбережения, либо работать и «помогать» людям, ставшим жертвами злоумышленников.

Пенсионерка согласилась на первый вариант. Она передала незнакомому мужчине около 4,5 млн рублей. Через некоторое время женщина догадалась, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали в Волгограде уроженца Саратовской области 2002 года рождения. Молодой человек признался, что приезжал в Пензу, чтобы забрать у пенсионерки деньги, которые он перевел неизвестным», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Курьер признался, что стал жертвой такой же мошеннической схемы, только он согласился помогать злоумышленникам.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.