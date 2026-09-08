Молодой пензенец призывал в Telegram к сбору средств для ВСУ

Криминал

Молодой пензенец призывал в Telegram к сбору средств для ВСУ
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Еще одного жителя Пензенской области, на этот раз 21-летнего, заподозрили в государственной измене.

Поддерживая деятельность украинских вооруженных формирований, молодой человек создал публичный канал в Telegram, где разместил публикации с призывом к сбору средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Посты были обнаружены сотрудниками ФСБ во время мониторинга. В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта

и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - уточнили в региональном УФСБ.

Ранее 39-летнего жителя региона, признанного виновным в государственной измене, приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 рублей. Он передал сведения о региональном предприятии представителю спецслужбы Украины в Telegram.

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