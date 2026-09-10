В Пензе закладчики облюбовали район пруда в Арбекове

Криминал

В Пензе закладчики облюбовали район пруда в Арбекове
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Двух жителей Пензы 43 и 44 лет подозревают в сбыте наркотика мефедрона. Закладки они делали в том числе в районе пруда у 6-й городской больницы в Арбекове.

Мужчин задержали. При личном обыске полицейские изъяли 14 свертков изоленты красного цвета, столько же - синего, а также пакет с наркотиком в виде порошка. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около 20 г.

«В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных было обнаружено и изъято свыше 20 г наркотического средства мефедрон», - добавили в региональном УМВД РФ.

В Пензе закладчики облюбовали район пруда в Арбекове

По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 39-летнего пензенца задержали за сбыт марихуаны. Кроме того, мужчина оборудовал схрон с наркотиком в заброшенном доме в Сердобском районе.

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