В Пензе осудили лжегазовщиков, выманивших у горожан 350 000 рублей

Вступил в силу приговор лжегазовщикам, похитившим у пензенцев более 350 000 рублей. Мошенническая схема действовала почти 2 года, с января 2022-го по ноябрь 2023-го.

Двое жителей Воронежа, 1977 и 1988 года рождения, с опытом работы в соответствующей сфере создали группу, в которую вошли еще 16 человек из Пензенской и Воронежской областей.

Для маскировки мошенники зарегистрировали ООО «Регион ГАЗ», закупили нужные бланки, сертификаты и печати, одежду с логотипом организации и арендовали офис на улице Рахманинова. Новых работников нанимали по объявлениям в интернете.

Поскольку, по словам лидера группы, квалифицированные сотрудники с допуском к работам вряд ли бы пошли к ним трудоустраиваться, набирали тех, кто умеет работать руками. Обучение велось по фото- и видеоматериалам.

Каждый из участников исполнял отведенную ему роль (инспектор, слесарь и т. д.) и прошел инструктаж по способам психологического воздействия. Заявки принимали в специально созданных для этого чатах, а выручку распределяли между собой, сообщили в областной прокуратуре.

Первой жертвой стала пенсионерка, живущая в доме на улице Мира. 11 января 2022 года 2 лжегазовщика после якобы проверки исправности газового оборудования уведомили горожанку о необходимости заменить шланги, краны и переходник. В противном случае, добавили аферисты, утечка газа неизбежна, а хозяйку квартиры оштрафуют. Женщина подписала счета и заплатила 8 050 рублей.

По той же схеме аферисты обманули и других пензенцев. Всего пострадали 79 человек.

«В отношении одной из потерпевших преступникам не удалось довести свои действия до конца, так как ее сын, заподозрив обман, вызвал сотрудников полиции, которые предотвратили передачу денежных средств», - сообщили в пресс-службе областного суда.

К июлю 2023-го прибыли упали: один из активных участников группы, пензенец 1978 года рождения, зарегистрировал собственное ООО «ГАЗ Сервис» и продолжил действовать по отработанной схеме. Предыдущую фирму-фальшивку ликвидировали. Последнее преступление было совершено в ноябре.

Следствие закончилось в октябре 2025 года. Суд приговорил организаторов группы к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Троим активным участникам назначили лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, остальным - условную меру наказания.

Защита подала апелляцию, которую в итоге удовлетворили частично, смягчив наказание на 1 месяц лишь одному из осужденных. Для 17 соучастников все осталось без изменений.