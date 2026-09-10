В Никольском районе обнаружили кражу песка на 2,3 млн рублей

Рядом с Никольском незаконно добывали песок на двух участках. Нарушение обнаружила прокурорская проверка.

Разработанные карьеры нашли южнее города. Установлено, что песок добывали в июне этого года с использованием строительной техники. Соответствующая лицензия не оформлялась.

«Объем незаконно изъятого природного ресурса в совокупности превысил 5,1 тыс. кубометров. Размер причиненного ущерба составил более 2,3 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган. По фактам хищения чужого имущества в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.