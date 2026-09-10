Дроппера из Уфы обязали вернуть деньги пожилому кузнечанину

Криминал

Дроппера из Уфы обязали вернуть деньги пожилому кузнечанину
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Дроппера из Башкортостана обязали вернуть пенсионеру из Кузнецка 890 000 рублей. Пожилой мужчина доверился мошенникам, надеясь уберечь сбережения от расхитителей.

В феврале этого года 71-летний горожанин отдал деньги аферистам, применившим уловку о необходимости зачисления сбережений на «безопасный счет».

Как выяснилось, перевод поступил на счет 41-летнего жителя Уфы. Он предоставил свою банковскую карту для нелегальных операций.

Прокуратура подала иск о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения.

«Заявленные требования удовлетворены, исполнение судебного решения поставлено на контроль надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.

В августе фигурантом похожего дела стал 23-летний парень из Псковской области. На его счет перешли 279 000 рублей, которые аферисты выманили у жительницы Колышлейского района.

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