Лунинцы решили заработать на заключившем контракт сердобчанине

Двух жителей поселка Лунино, 33-летних мужчину и женщину, признали виновными в краже со счета участника СВО.

Как установило следствие, лунинец предложил 58-летнему знакомому из Сердобского района, испытывавшему жизненные сложности, заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Мужчина привез сердобчанина в Лунино и организовал его фиктивный брак. Невестой стала местная жительница, с которой злоумышленник заранее поделился планом кражи денег.

В июле 2025 года сердобчанин заключил контракт. Подельники обманом завладели его банковской картой и в августе похитили более 828 000 рублей.

Военнослужащий погиб.

Лунинца приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Подельнице назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Суд удовлетворил иск сына участника СВО о взыскании со злоумышленников 832 000 рублей.

«Кроме того, в 2025 году по иску прокурора брак, заключенный осужденной с участником специальной военной операции, признан недействительным. Благодаря вмешательству надзорного ведомства пресечено незаконное получение фиктивной супругой более 13 млн рублей в связи с гибелью военнослужащего», - сообщили в надзорном ведомстве.