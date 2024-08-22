Жительница Каменки написала на мужа ложные доносы за оскорбления

22.08.2024 | 15:59

Каменский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая писала ложные доносы на своего мужа.

27-летняя женщина подала в полицию сразу 2 заявления о том, что 39-летний супруг в разные дни избил ее, и просила привлечь его к уголовной ответственности. Обращения были зарегистрированы, и по каждому полицейские провели проверку.

Доносы оказались ложными, несмотря на то что горожанку предупреждали о возможном наказании за такой шаг.

Жительнице Каменки отказали в возбуждении уголовного дела на ее мужа, а вот она предстала перед судом. Как оказалось, мотивом к совершению преступлений стала обида на супруга, который скандалил и оскорблял жену. В отместку она решила подать заявления, чтобы буяна привлекли к уголовной ответственности за насильственные преступления.

Обвиняемая полностью признала вину. Суд учел, что у нее трое малолетних детей, и оштрафовал за каждое из 2 преступлений. Общая сумма взыскания составила 6 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.