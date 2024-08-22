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Криминал

Мошенники вытянули из пензенской семьи 12 млн рублей

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Семья из Пензенского района за неделю перевела мошенникам 12 млн рублей. Аферистам удалось поочередно обмануть мать, отца и сына.

История началась с принятого звонка. С 50-летней местной жительницей связался незнакомец и назвался представителем оператора сотовой связи.

«Он сказал: сейчас вам пришлем договор на обслуживание на адрес электронной почты. Ой, что-то не приходит, какой у вас мессенджер есть? Давайте на WhatsApp. Я пока разговариваю с ним, открываю, смотрю, там сообщение от «Госуслуг»: «В ваш личный кабинет вошли с другого ip-адреса, если это не вы, то напишите в ответном сообщении слово «мошенники», или позвоните по указанному телефону». В этом сообщении было два телефона», - рассказала женщина.

В этот момент собеседник начал «нервничать», он нецензурно общался с кем-то из своих коллег, говоря тому, что жертва вот-вот слезет с крючка. Тогда женщина положила трубку. Но на этом история не закончилась.

«Я сама начала звонить по этим номерам. Возможно, это был следующий шаг цепочки. Когда я позвонила по номеру и написала слово «мошенник», мне ответил женский голос, подтвердив, что это «Госуслуги». Я объяснила, в чем дело», - отметила местная жительница.

Неизвестная сообщила, что аферистам удалось похитить персональные данные, поэтому общение продолжится, но уже со специалистом центрального банка. Всеми действиями встревоженной матери руководили дистанционно - ее убедили создать «резервный» кошелек и помогли это сделать, используя демонстрацию экрана.

Затем пензячке велели оформить автокредиты и перевести деньги по новым реквизитам. Так она и сделала. Но, после того как все совершилось, женщина начала подозревать, что разговаривает с аферистами. Однако ее смогли успокоить.

«Я говорю: Олег Вячеславович, вы тот человек, за которого себя выдаете? Он обиженно: вы что, думаете, государственное учреждение вас будет обманывать? Вы сами мне позвонили, не я вам», - объяснила она.

На первой жертве мошенники не остановились, позже они взялись за ее супруга и убедили повторить всю процедуру, так как якобы его данные стали известны посторонним. А затем принялись и за сына, напугав, что он подозревается в спонсировании запрещенных организаций.

Всего за неделю семья перевела почти 12 млн рублей.

Мошенники вытянули из пензенской семьи 12 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Мошенники вытянули из пензенской семьи 12 млн рублей

Сейчас преступников ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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