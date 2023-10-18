Попытка изнасилования в Засечном: разыскиваемый задержан

18.10.2023 | 16:07

Поиски мужчины, попытавшегося изнасиловать 28-летнюю женщину в Засечном, окончены. Предполагаемого преступника задержали в Городищенском районе.

По данным следствия, ночью 17 августа у дома № 10 на улице Мясницкой злоумышленник, угрожая ножом, набросился на жертву. Однако ей удалось вырваться и убежать. Перепуганная женщина увидела незнакомую молодую пару и бросилась за помощью. Парень с девушкой проводили ее до дома.

По данному факту возбудили уголовное дело. Неделю назад правоохранители обратились к населению за помощью в поимке злоумышленника, перечислив его приметы и предоставив фото с камеры видеонаблюдения.

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «б» части 2 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Устанавливаются все обстоятельства тяжкого преступления, закрепляется доказательственная база.