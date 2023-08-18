В полиции прокомментировали сообщение о маньяке в Терновке

Тревожное сообщение появилось в Telegram в пятницу, 18 августа. Автор утверждает, что ночью в Терновке напали с ножом на девушку.
«Появился маньяк! Ночью 17 августа около часа ночи в районе улиц Мясницкая - Петровская с ножом напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции уже занимаются поисками данного персонажа. Просим всех проявлять осторожность!» - указано в размещенном сообщении.
К нему приложено видео, на котором якобы запечатлен преступник, идущий за жертвой.
Насколько достоверно заявление, сказать сложно. Как минимум в одной своей части оно не соответствует действительности.
«Заявлений в полицию по данному факту не поступало, но сотрудники проверяют появившуюся в Сети информацию», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
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