В полиции прокомментировали сообщение о маньяке в Терновке

18.08.2023 | 13:42

Тревожное сообщение появилось в Telegram в пятницу, 18 августа. Автор утверждает, что ночью в Терновке напали с ножом на девушку.

«Появился маньяк! Ночью 17 августа около часа ночи в районе улиц Мясницкая - Петровская с ножом напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции уже занимаются поисками данного персонажа. Просим всех проявлять осторожность!» - указано в размещенном сообщении.

К нему приложено видео, на котором якобы запечатлен преступник, идущий за жертвой.

Насколько достоверно заявление, сказать сложно. Как минимум в одной своей части оно не соответствует действительности.

«Заявлений в полицию по данному факту не поступало, но сотрудники проверяют появившуюся в Сети информацию», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.