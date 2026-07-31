В Пензе двум адвокатам-мошенникам не смягчили приговор

Двум пензенским адвокатам, которые выманили у клиентов крупные суммы, не смягчили приговор.

Согласно материалам дела, с июля по ноябрь 2024 года мужчины сообщили своему клиенту-бизнесмену, что за вознаграждение в 200 тыс. рублей готовы передать правоохранителям 2,5 млн. Взамен те возбудят уголовное дело по заявлениям предпринимателя о неправомерном захвате его имущества.

Введенный в заблуждение бизнесмен передал адвокатам 2,7 млн рублей. Злоумышленники присвоили эти деньги.

Жертвой подельников стал еще один мужчина. Он обратился к юристам в июле 2025 года, желая добиться условно-досрочного освобождения своего брата из колонии строгого режима. Злоумышленники пообещали за 200 000 рублей подготовить документы и выступить посредниками при передаче 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения для принятия нужного решения.

Адвокаты успели взять только 200 000 рублей, а потом были задержаны.

Мужчины полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб. Суд назначил каждому из них по 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокаты посчитали наказание суровым и обжаловали решение, но судебная коллегия по уголовным делам оставила апелляции без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.