В Пензе преподавателя вуза подозревают в обмане студентов

Криминал

В Пензе преподавателя вуза подозревают в обмане студентов
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В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из местных вузов. 33-летнего мужчину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, преподаватель на протяжении долгого времени похищал деньги у студентов.

«Он обещал им содействие в получении надбавок к стипендии. При этом реальных полномочий в решении подобных вопросов он не имел», - пояснили в УМВД России по Пензенской области.

С 2023 по 2025 год было задокументировано 4 подобных факта. Общая сумма ущерба составила более 400 000 рублей.

В Пензе преподавателя вуза подозревают в обмане студентов

«Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта», - подытожили в УМВД.

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мошенничество полиция вуз
 
 
 
 
 

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