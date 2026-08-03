В Пензе преподавателя вуза подозревают в обмане студентов

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из местных вузов. 33-летнего мужчину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, преподаватель на протяжении долгого времени похищал деньги у студентов.

«Он обещал им содействие в получении надбавок к стипендии. При этом реальных полномочий в решении подобных вопросов он не имел», - пояснили в УМВД России по Пензенской области.

С 2023 по 2025 год было задокументировано 4 подобных факта. Общая сумма ущерба составила более 400 000 рублей.

«Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта», - подытожили в УМВД.