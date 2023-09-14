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Криминал

Пензенский наркодилер сдал в числе клиентов заслуженную артистку России

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Пензенские правоохранители задержали в Москве заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (настоящая фамилия - Хисамова).

Как сообщает Telegram-канал Baza, сотрудники пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск в доме актрисы Российского академического молодежного театра в поселении Марушкинском.

«В доме Искандер (Хисамовой) они нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка массой в 1 966 граммов. Позже экспертиза показала, что в свертках был упакован мефедрон», - пишет канал.

По информации Telegram-канала Mash, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа сдал 32-летний дилер из Пензы, которого задержали пару недель назад при расследовании дела о наркоторговле.

«Он передал следователям список своих клиентов, среди которых оказалась артистка», - говорится в посте.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом говорят актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.

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Источник — фото pixabay.com
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