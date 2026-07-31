Кузнечанину вынесли приговор за убийство унизившего его гостя

58-летнего жителя Кузнецка признали виновным в убийстве 37-летнего собутыльника. Преступление было совершено 13 декабря 2025 года.

Кузнечанин в квартире сожительницы распивал алкоголь в компании четырех знакомых. Во время застолья гости разошлись, позволяя себе насмехаться над хозяином: говорили, что мужчина слишком стар для любимой женщины.

В итоге завязалась драка. Хозяина повалили на пол, двое гостей стали его избивать руками и ногами. Когда они прекратили, кузнечанин поднял голову и увидел, что один из оппонентов держит в руках нож, сыпля грубыми оскорблениями.

Хозяин поднялся с пола, выхватил у мужчины нож и ударил им соперника в грудь, а потом еще раз - в область сердца. Кузнечанин намеренно целился туда, так как чувствовал себя униженным и оскорбленным в присутствии женщины.

После второго удара оппонент упал на пол и не подавал признаков жизни. Кузнечанин бросил нож и покинул квартиру, попросив сожительницу вызвать скорую и полицию.

Он полностью признал свою вину. Ранее злоумышленника уже судили - за кражи, преступления в сфере оборота наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

При рассмотрении дела учли, что действия убитого мужчины не были для кузнечанина неожиданными, ведь тот первым нанес удар. Подсудимый мог оценить опасность и уйти от оппонента, прекратив конфликт, но не воспользовался возможностью, а вместо этого ударил в жизненно важные органы, хотя необходимость в защите в тот момент отпала, ведь гость ничего не делал.

Кроме того, кузнечанину ничто не мешало вызвать полицию.

Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.