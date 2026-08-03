В Наровчате осудили девушку, переехавшую пешехода

В Наровчате вынесли приговор 20-летней жительнице Нижнеломовского района, признанной виновной в смертельном ДТП.

Авария случилась в ночь с 1 на 2 января 2025 года в одном из сел Наровчатского района. Девушка ехала на «семерке» с неисправными фарами по грунтовке, где отсутствовали фонари. Скорость, с которой она двигалась, не соответствовала дорожной обстановке.

Внезапно она увидела мужчину, сидящего на проезжей части. Его лицо было обращено в сторону приближающейся машины. Автомобилистка нажала на тормоз, но избежать наезда не удалось. Машина переехала человека и протащила его несколько метров.

Девушка испугалась. Она не вышла, не оказала помощь сбитому, а сразу отправилась домой, никому не сообщив о случившемся. 65-летний мужчина (местный житель) погиб на месте происшествия.

Тем не менее впоследствии все выяснилось, автолюбительницу нашли и задержали полицейские. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Суд назначил девушке наказание в виде пяти с половиной лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на два с половиной года.

«В счет возмещения морального вреда с виновной в пользу родственников погибшего взыскано 1,8 млн рублей», - уточнили в областной прокуратуре.