Допущенный к гостайне пензенец нарушил закон

63-летнего жителя Пензенской области ждет суд за нарушение требований по защите государственной тайны.

Мужчина, имея доступ к ней и зная, что пока не имеет права покидать страну, умышленно выехал за границу.

Пензенца остановили сотрудники регионального УФСБ России.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, документируются дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины, рассказали в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее жителя Пензы признали виновным в разглашении государственной тайны. Он занимал должность специалиста в органе местного самоуправления, скопировал на незарегистрированный диск файлы, имеющие гриф секретности, передал его сотруднице и поручил разослать данные на электронную почту организаций и учреждений областного центра.