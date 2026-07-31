Допущенный к гостайне пензенец нарушил закон

Криминал

Допущенный к гостайне пензенец нарушил закон
Печать
Max

63-летнего жителя Пензенской области ждет суд за нарушение требований по защите государственной тайны.

Мужчина, имея доступ к ней и зная, что пока не имеет права покидать страну, умышленно выехал за границу.

Пензенца остановили сотрудники регионального УФСБ России.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, документируются дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины, рассказали в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее жителя Пензы признали виновным в разглашении государственной тайны. Он занимал должность специалиста в органе местного самоуправления, скопировал на незарегистрированный диск файлы, имеющие гриф секретности, передал его сотруднице и поручил разослать данные на электронную почту организаций и учреждений областного центра.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гостайна фсб дело
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!