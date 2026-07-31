Мошенники записали аудиоспектакль для жительницы Бессоновского района

33-летняя жительница Бессоновского района поверила всем звонившим ей мошенникам и потеряла 5 млн рублей.

Схема была многоступенчатой. Сначала женщине поступило в мессенджере сообщение о положенных ей выплатах. Требовалось перейти по ссылке и заполнить анкету, сельчанка все это сделала.

Затем ей позвонил неизвестный, заявил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан и, чтобы не лишиться денег, надо срочно продиктовать поступивший в СМС-сообщении код, а потом по видеосвязи пообщаться с сотрудником ФСБ. Женщина выполнила все указания.

«Сотрудник ФСБ» в свою очередь велел ей снять со счета сбережения.

На следующем этапе сельчанке пришло сообщение с якобы записью разговора банковского служащего и мошенника. «Один из голосов утверждал, что деньги, выданные гражданке, помечены символикой экстремистской организации и если она расплатится ими, то будет привлечена к уголовной ответственности», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Жительница Бессоновского района во все поверила. Следуя указаниям лжесиловика, она завернула свои 5 млн в пакет, обмотала скотчем и, положив в рюкзак, передала неизвестной.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.