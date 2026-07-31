Два жителя Мокшанского района попытались сбыть наркотики в Пензе

В Пензе будут судить 28-летнюю женщину и 31-летнего мужчину из Мокшанского района, которых обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По версии следствия, в марте этого года сельчане, желая подзаработать, согласились стать распространителями запрещенных веществ в областном центре. Для этого они в интернете вступили в сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Действуя по плану, днем 24 марта женщина по координатам нашла сверток в Первомайском районе, в нем было не менее 4 вакуумных пакетов с синтетическим наркотиком массой не менее 6,56 грамма.

Сельчанка привезла все в дом сообщника, где вместе они расфасовали содержимое по мелким сверткам. Часть партии затем разложили на территории Железнодорожного и Ленинского районов, а оставшееся собирались развезти по тайникам на следующий день.

Сделать последний шаг злоумышленники не успели, так как были задержаны.

Сообщники признали вину, на время следствия их заключили под стражу.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд г. Пензы», - сообщили в областной прокуратуре.