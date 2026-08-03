Подросток выманил у пензенца деньги, угрожая интимными фотографиями

Криминал

Подросток выманил у пензенца деньги, угрожая интимными фотографиями
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Подросток из Воронежской области выманил у 18-летнего жителя Пензы деньги, угрожая распространением интимных фотографий.

Горожанин общался с девушкой с интернете и послал ей свои пикантные снимки. Через некоторое время ему написал неизвестный и сообщил, что фотографии станут достоянием общественности, если он не заплатит.

Пензенец испугался и перевел 6 600 рублей на номер банковской карты, предоставленный злоумышленником.

«Полицейские в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 16-летний житель Воронежской области. Молодой человек сообщил, что действовал с корыстной целью, дабы заработать легкие деньги», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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