Житель Спутника в отсутствие денег обворовывал местный магазин

Житель Спутника, когда заканчивались деньги, воровал товары в местном магазине - в основном алкоголь и конфеты, но не учел наличие камер в торговом зале.

В полицию обратился представитель магазина. Он заявил, что похищено спиртное и продовольственные товары на сумму около 18 000 рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель 1998 года рождения», - рассказали в областном УМВД России.

Мужчина не стал отрицать вину. Он признался, что снимал квартиру рядом с магазином и в дни, когда не было денег, брал с полок понравившийся товар и проносил мимо кассы.

Все, что похитил, житель Спутника употребил самостоятельно. Всего он совершил не менее 5 краж.

Возбуждено уголовное дело. «Подозреваемый обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме», - добавили в УМВД.