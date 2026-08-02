Житель Спутника в отсутствие денег обворовывал местный магазин

Криминал

Житель Спутника в отсутствие денег обворовывал местный магазин
Печать
Max

Житель Спутника, когда заканчивались деньги, воровал товары в местном магазине - в основном алкоголь и конфеты, но не учел наличие камер в торговом зале.

В полицию обратился представитель магазина. Он заявил, что похищено спиртное и продовольственные товары на сумму около 18 000 рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель 1998 года рождения», - рассказали в областном УМВД России.

Мужчина не стал отрицать вину. Он признался, что снимал квартиру рядом с магазином и в дни, когда не было денег, брал с полок понравившийся товар и проносил мимо кассы.

Все, что похитил, житель Спутника употребил самостоятельно. Всего он совершил не менее 5 краж.

Возбуждено уголовное дело. «Подозреваемый обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме», - добавили в УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража полиция алкоголь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!