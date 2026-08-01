Заработавшего на продаже карты юного пензенца ждет суд

В Пензе 17-летнего подростка обвинили в незаконной продаже чужой банковской карты. Юноша хотел так подзаработать.

На дело пензенец согласился пойти в 2025 году во время переписки в мессенджере. 5 ноября он встретился с молодым человеком, продавцом карты, с которым его познакомил приятель, отдал ему 2 000 рублей и получил желаемое.

Юноша поменял ПИН-код, привязал карту к новому абонентскому номеру и через интернет предоставил неизвестному покупателю все данные для доступа. Вознаграждение за это составило 5 900 рублей.

Впоследствии этот расчетный счет использовали для незаконных операций на общую сумму свыше 460 000 рублей, сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения.