Пензенский суд отправил Рамилю Искандер в СИЗО

14.09.2023 | 18:51

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер заключена под стражу по решению Железнодорожного районного суда Пензы.

Как пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» помощник председателя суда Олеся Бахтеева, обвиняемая будет находиться под стражей до 21 октября включительно. Эту меру ей избрали 31 августа.

Сейчас постановление обжалуется, уточнила Олеся Бахтеева.

Рамиля Искандер обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Постановление вынес суд Пензы, так как следствие по делу ведут сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Рамилю Искандер задержали в Москве. В ходе обыска ее дома и машины было найдено около двух килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации Telegram-канала Mash, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа сдал 32-летний дилер из Пензы, которого задержали пару недель назад при расследовании дела о наркоторговле.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом говорят актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.