Сетевое издание|18+|Четверг|14 сен 2023|20:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенский суд отправил Рамилю Искандер в СИЗО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер заключена под стражу по решению Железнодорожного районного суда Пензы.

Как пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» помощник председателя суда Олеся Бахтеева, обвиняемая будет находиться под стражей до 21 октября включительно. Эту меру ей избрали 31 августа.

Сейчас постановление обжалуется, уточнила Олеся Бахтеева.

Рамиля Искандер обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Постановление вынес суд Пензы, так как следствие по делу ведут сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Рамилю Искандер задержали в Москве. В ходе обыска ее дома и машины было найдено около двух килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации Telegram-канала Mash, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа сдал 32-летний дилер из Пензы, которого задержали пару недель назад при расследовании дела о наркоторговле.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом говорят актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте