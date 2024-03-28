Кузнечанка отомстила любимому, разбив его автомобиль

28.03.2024 | 08:25

В Кузнецке конфликт гражданских супругов закончился умышленным повреждением имущества. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

34-летний мужчина поссорился 26-летней сожительницей и весьма нелестно высказывался в ее адрес. Оскорбленная женщина решила отомстить: села за руль свого транспортного средства и въехала в автомобиль сожителя, припаркованный у дома.

У машины кузнечанина оказались повреждены бампер и фары. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей. Автовладелец заявил о произошедшем в полицию.

На горожанку возбудили уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Это не первый случай, когда эмоциональные жители Пензенской области обрушивают гнев на автомобили обидчиков.

Так, в Нижнем Ломове 20-летняя девушка подожгла машину 23-летнего парня после того, как он разорвал с ней отношения. А 27-летний житель Сердобска решил проучить мужчину, на которого жаловалась его любимая. Ночью он облил его машину бензином и сжег.