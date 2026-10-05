Пензячку забили до смерти за игнорирование просьбы о тишине

В Пензе будут судить 29-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который до смерти избил 41-летнюю горожанку. Преступление было совершено в июле этого года в квартире дома в 3-м проезде Лобачевского (Южная Поляна).

По версии следствия, в период с 17-го по 19-е число мужчина и женщина выпивали у общего приятеля. В процессе застолья гостю позвонила его знакомая. Прежде чем взять трубку, он попросил всех помолчать.

«Потерпевшая продолжила диалог с хозяином квартиры, чем помешала, по мнению фигуранта, его телефонному разговору. Разозлившись, мужчина несколько раз ударил женщину руками и ногами по голове и телу», - рассказали в областном СУ СКР.

Пензячка потеряла сознание.

«Только через двое суток обвиняемый вызвал скорую медицинскую помощь, женщина была доставлена в учреждение здравоохранения, где, не приходя в сознание, скончалась от полученных телесных повреждений», - отметили в региональной прокуратуре.

В отношении иногородца возбудили уголовное дело, он признал вину. Материалы направлены в суд.